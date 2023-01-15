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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için bisiklet turu düzenlendi

AA

Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için bisiklet turu düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Argos Bisiklet Derneği üyeleri, babasıyla tanışmak için Almanya'dan Kayseri'ye 4,5 ayda bisikletle gelen Madeline Hoffmann için bisiklet turu düzenledi.

Hoffmann'ın Melikgazi ilçesindeki evinin önünde bir araya gelen bisikletseverler, Kızılırmak Caddesi'nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na oradan da İnönü Bulvarı'na ulaştı.

Etkinliğe katılanlar, Hoffmann ve babası Duran Tekin, Büyükşehir Belediyesince restore edilerek şehir kütüphanesine dönüştürülen Meryem Ana Kilisesi önünde fotoğraf çektirdi.

Mimar Sinan Parkı içindeki Gevher Nesibe Tıp Müzesi'ne gelen bisikletseverler, Hoffmann'a çini tabak hediye etti.

Dernek Başkanı beden eğitimi öğretmeni Adem Yıldız, derneğin pazar günleri bisiklet turları düzenlediğini, bugünkü tura Hoffmann'ı da davet ettiklerini söyledi.

Bisikletseverler olarak Hoffmann ile ortak duyguları hissettiklerini belirten Yıldız, "Biz de Asya'da, Avrupa'da çeşitli turlar düzenledik. Birkaç üyemiz Madeline ile aynı yolu takip ederek Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Biz ondan rota bilgilerini alacağız hem de yolda karşılaşılabilecek güçlükler hakkında konuşacağız. Basında kendisini çok sık gördük, bizim de dikkatimizi çekti. Aynı duyguları paylaştığımız birisiyle görüşmek istedik. Bugün Kayseri'nin güzelliklerini birlikte gezeceğiz." diye konuştu.

- "Yolculuğuma devam etmek istiyorum"

Madeline Hoffmann ise 9-10 yaşında bisiklet sürmeye başladığını, kız kardeşinin kendisine bisiklet sürmede yardımcı olduğunu ve kendi kendine bisiklet sürmeyi öğrendiğini anlattı.

Almanya'dan Kayseri'ye yaptığı yolculuğun en uzun yolculuğu olduğunu anlatan Hoffmann, seyahati sırasında en çok doğadan etkilendiğini, her ülkede iyi insanlarla karşılaştığını belirtti.

Tüm dünyayı bisikletle dolaşmak istediğini ifade eden Hoffmann, "Yolculuğuma babamla bir süre kaldıktan sonra devam etmek istiyorum. Seyahat boyunca bu tür bir yolculuktan keyif aldım. En sonunda sadece Kayseri'ye gelmek istemiştim ama şimdi devam etmek ve doğuya doğru gitmek istiyorum." dedi.

Yolculuğunun basında yer almasının ardından kendisiyle ilgili çeşitli espriler yapıldığını dile getiren Hoffmann, "Kayseri'ye gelmeden önce Kayserili insanların nasıl olduğunu duymuştum ve bence bu çok komik. Tabi ki uçak bileti alamadığım için bisiklet sürmüyorum ama bu iyi bir şaka. Almanya'dan geldiğim Svabya'daki insanlar da eli sıkı olarak bilinir. Kayseri ve Svabya, oldukça komik." ifadelerini kullandı.

Hoffmann, kendisi için bisiklet turu düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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