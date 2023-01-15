Hacılar'da AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 20 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Seçime aralıksız çalışarak hazırlandıklarını ifade eden Karayel, son dönemde yapılan asgari ücret zammı ile işçi ve işverene destek verdiklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise teşkilatın önemine değinerek, seçime güçlü şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçeye 576 milyon lira yatırım kazandırdıklarını anlattı.

Toplantıya, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri, oda başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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