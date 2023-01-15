Kayseri'de ulu çınarlar, yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde misafir ediliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi haftanın iki günü misafirlerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde dinlenme, fizik tedavi, hobi, sağlık ve kişisel bakım odası ile sosyal alanlar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç, merkez sakinlerine fiziksel ve psikolojik destek sağlandığını ifade etti.

Yaşlılığa bağlı birtakım hastalıkların gecikmesinde katkı sağladıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Yaşlı tiyatro grubumuz var. Burada eğitmenlerimiz var. Burada akıl ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak işlerle meşgul oluyoruz. Hanımlarımız genellikle el işi, ahşap boyama, zeka oyunları gibi faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca tüm yaşlılarımızla birlikte gezilere gidiyoruz. Tüm arkadaşlarımız ve yaşlılarımızla ile eğlenceli, keyifli vakit geçiriyoruz."

Merkez sakini Müjgan Özbarutçu ise çalışanları evladı gibi gördüğünü belirterek, "Elimden tutarlar. Kimi zaman evden beni alırken çorabımı giydirirler. Sabah gelir alırlar, akşam götürürler. Kapımı açıp içeriye götürmeden bir yere gitmezler. Yalnız yaşıyorum. Burası çok güzel bir yer. Fizyoterapistimiz ve psikiyatristimiz de var." ifadelerini kullandı.

Mustafa Soylu da merkezde kendilerine ait koro ve tiyatro grubu olduğunu ve yeni bir program düzenlediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.