Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Hanımlar Büyük Buluşması"na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Yavuz, Kayseri'nin kadim bir kültürü olduğunu ifade etti.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu ülkede yapılan bütün büyük atılımlarda, her şeyin arkasında kadınların gücü ve emeğinin olduğunu anlattı.

"Türkiye Yüzyılı"nın önemli bir kavşak olduğunu kaydeden Yavuz, yola daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

- Kocasinan Belediyesinden glütensiz gıda paketi desteği

Kocasinan Belediyesi 205 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi desteği sağlıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek verildiğini ifade etti.

Çolakbayrakdar, Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi'yle ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

- Melikgazi'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım başladı

Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm proje kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkımın ardından yaklaşık bin daire inşa edilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede ikamet eden vatandaşların eski evlerinin yeni inşa edilecek binalarla takas edileceğini ifade etti.

Peyzaj, yol, alt ve üst yapının tamamen değişeceğini belirtin Palancıoğlu, "Kentsel dönüşümün içerisinde okul, pazar yeri ve sağlık ocağını tamamladık. Bir de kütüphane ve ikinci bahar evi yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşümde 2. etap çalışmamız başlıyor." ifadelerini kullandı.

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