Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Burak Erkan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 25, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Landrum 20, Burcu Yağan, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 7

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün 8, Sventoraite 8, Gizem Başaran Turan 4, Prince 23, Slocum 16

1. Periyot: 17-21

Devre: 34-37

3. Periyot: 54-54





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-71 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.