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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmak istiyor

AA

Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmak istiyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası'nı bu yıl müzesine götürmek istiyor.

Kupada son 16 turunda yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, AA muhabirine, takımın hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Kupada geçen yıl final oynadıklarını anımsatan Koç, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Bu turda da zor bir rakiple karşılaşacağız. Şu an hazırlıklarımız iyi gidiyor. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye Kupası bizim için önemli, tecrübeliyiz." diye konuştu.

Koç, ligde uzun bir aranın ardından galip geldiklerini ve bu moralle kupada Antalyaspor'u yenerek bir üst tura çıkacaklarına inandığını vurguladı.


- "Neden bu sene olmasın diyoruz"


Kayserispor'un 2007-2008 sezonunda kupayı müzesine götürdüğünü hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kupada gerçekten büyük başarıya imza attık. Büyük takımları eledik ve bu şekilde finale gittik. Final mücadelesinde de çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı, inşallah bu sene olur. Neden bu sene olmasın diyoruz. Türkiye Kupası'nı aldığınız zaman direkt Avrupa kupalarına gidebiliyorsunuz. Tabii bunun getirileri çok yüksek oluyor. Hem maddi anlamda kulübü rahatlatan gelirler ortaya çıkıyor hem de Avrupa'da marka değerini artırmış oluyorsunuz. Kulübümüzde Türkiye'de birçok kulüpte olduğu gibi ekonomik sıkıntılar mevcut. Bu açıdan her başarı bizim için bir artı demek."


- Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale çıkmıştı


Kayseri temsilcisi, final oynadığı geçen yıl 3. turda Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek başladığı kupa maratonunda, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK'yi, 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla eledi.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-1'le kupanın dışına iten sarı-kırmızılılar, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

İlk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Trabzonspor'u rövanşta sahasında 4-2 mağlup eden Kayserispor, İstanbul'da oynanan final karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ise 3. turda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0 ve 5. turda da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Antalyaspor'un rakibi oldu.

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor maçı, yarın Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak.

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