Kayseri'de bahçe teline takılarak yaralanan vaşak tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bahçe teline takılan vaşak yaralandı.
İlçeye bağlı Arslantaş Mahallesi'ndeki bir evin bahçe telinde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri hayvanı bulunduğu yerden kurtardı.
Vaşak ekipler tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Burada gerekli müdahaleleri yapılan vaşak, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.
Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşağın sağlık durumun iyi olduğunu ve gerekli tüm müdahalenin yapıldığını belirtti.