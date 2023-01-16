Kayseri OSB itfaiyesi geçen yıl 382 olaya müdahale etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiyesi, 2022 yılında 382 olaya müdahale etti

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, OSB'nin geçen yıl ki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yalçın, itfaiye ekiplerinin 2022 yılında 33 fabrika veya tesis yangınını söndürdüğünü ve toplamda 382 olaya müdahale ettiğini anlattı.

Fabrika yangınları başta olmak üzere, konteyner yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirten Yalçın, "Kayseri OSB itfaiyesi, 2022 yılında 33 fabrika ve 17 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 2 bin 180 metreküp su ve 3 bin 480 litre köpük kullanılmıştır. Müdahale edilen çöp konteyneri yangın sayısı ise 128 adettir." ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde 2022 yılında 24 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 35 trafik kazası, kurtarma ve araç yangınına müdahale edilmiştir. İtfaiye acil durum ihbar sistemi veya telefon ile gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 145'tir. Kayseri OSB itfaiyesi 2022'de toplam 382 ihbar ve olaya müdahale etmiştir."

Yalçın, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

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