Kocasinan'ın "Gönül Kazanı"ndaki sıcak yemekler 145 vatandaşa ulaştırılıyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 145 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gönül Kazanı" projesinden faydalanan vatandaşlara ziyarette bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yemek dağıttı.



Başkan Çolakbayrakdar'ı karşısında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.



Vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, 7'den 70'e herkes ile gönül köprüsü inşa ettiklerini, her zaman yaşlıların yanında olduklarını ifade etti.

Hizmetten faydalananlar da memnuniyetlerini dile getirdi.



Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanıp paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine servis ediliyor.



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