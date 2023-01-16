Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin yıl dönümü kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin birinci yılı kutlandı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatife üye kadınlar tarafından Harman Mahalle Meydanı'nda belediyenin destekleriyle her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarın yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Talas Maharetli Eller Kadın Girişi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, destek verenlere teşekkür etti.



Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve kooperatif kurucu üyesi Necla Çelebi Erkar da derneğin çıkardığı ilçenin damak lezzetlerinin yer aldığı "1 Kazanda 3 Kepçe" isimli yemek kitabının da birinci yılı olduğunu belirtti.



Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise kooperatifin ilçenin sosyal ve kültürel yapısına, dokusuna katkıda bulunduğunu ifade etti.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kooperatifin çok başarılı ilerlediğini, belediye olarak her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



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