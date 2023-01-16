Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımı devam eden kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, kentsel dönüşüm projesinin 3'üncü etabı 400 dairelik TOKİ konutlarının temelinin bu yıl atılacağını bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümün 130 bin metrekarelik alanda devam eden önemli bir proje olduğunu, birinci etap 280 dairenin tamamlandığını, ikinci etap 4 blok inşaatın devam ettiğini, üçüncü etaba da başlayacaklarını belirtti.

TOKİ tarafından yapılacak 400 konutun kuralarının çekildiğini hatırlatan Özdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasıyla Hacılar'a 400 konut müjdesi verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kuraları çekilen bu konutların yapımına yakın bir zamanda başlanacak." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi'den camilere özel temizlik makinesi

Melikgazi Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yapıyor.

İlçe genelindeki camilerin temizliğini yıl boyunca yapan Melikgazi Belediyesi, özel olarak alınan makineyle yerinden çıkarılması zor olan halıları ve camilerin içini temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, cami kadar çevresinin de temiz olmasına dikkat eden ekiplerin lavaboların yıkanmasından şadırvan temizliğine kadar pek çok işlemi titizlikle gerçekleştirdiklerini, talep gören hizmeti ilçedeki tüm camilerde yaptıklarını belirtti.

- KASKİ'de değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünde yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve daire başkanları ile çeşitli değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, birimlerde de incelemelerde bulundu.

KASKİ'de işlem yapan vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç, taleplerini dinledi.



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