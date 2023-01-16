Cengiz Özkan Talas'ta konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesince başlatılan kültür sanat etkinlikleri kapsamında bağlama sanatçısı Cengiz Özkan, Erciyes Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Karacaoğlan, Mahsuni Şerif gibi ozanların eserlerini okudu.

Konsere katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, türkülerin her duyguya tercüman olduğunu belirterek, sanatçı Özkan ve ekibine teşekkür etti.

Cengiz Özkan da etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.