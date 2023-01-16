Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesisleri gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yavuz, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi'yi ziyaret etti.

Tesisler hakkında bilgi alan Yavuz, bu hizmetleri hayata geçirenlere teşekkür etti.

- Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile KAYMEK Akademi'deki kursiyerlerle buluştu.

Büyükkılıç, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyerek, eğitmenlerden bilgi aldı.

Yemek kursunun verildiği mutfağa da giren Büyükkılıç, gençlerin müzik dinletileri ve KAYMEK kursiyerlerinin yaptığı yemekler ile keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

- Kayseri'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Büyükkılıç, kentteki ulaşım sorunlarını gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım için stratejik öneme sahip Eşref Bitlis Bulvarı Alt Geçidi, Aşık Veysel Bulvarı alt geçitleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na gidiş ve geliş istikametine birer şerit ekleme çalışmaları, Bünyan Tuzhisar Katı Atık Bertaraf Tesisi yol ve kavşak düzenlemeleri ve Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı etrafı yol düzenlemeleri olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmaların tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.

Büyükkılıç, ulaşım alanında kolaylık sağlayacak yeşil dalga uygulaması, trafik kontrol merkezi yapımı gibi projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

- KAYMEK kurs kayıtları başladı

KAYMEK'in 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem kurs kayıtları başladı. 16 Ocak Pazartesi başlayan kurs kayıtlarında kontenjanlar yüzde 80 oranında doldu.

Başvurunun başlamasının ardından 4 bin 38 kişinin kayıt yaptırdığı kurslar, KAYMEK Akademi, KAYMEK Argıncık, KAYMEK Köşk, KAYMEK Sancaktepe, KAYMEK Sümer, Talas Sosyal Yaşam Merkezi (Bahçelievler), KAYMEK TOKİ, KAYMEK Ziyagökalp tesislerinde yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek.





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