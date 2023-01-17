Kayserispor son 5 sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor son 5 sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi

AA

Kayserispor son 5 sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son 5 yılın en iyi ilk devresini yaşadı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 19 haftalık periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan toplayan sarı-kırmızı ekip, ilk yarıyı 8. sırada tamamladı.

Ligde ilk yarılar itibarıyla son 5 sezonun en iyi grafiğini çizen Kayseri temsilcisi, maç başı 1,44 puan ortalamasıyla oynadı.

Kayserispor 2017-2018 sezonunun ilk devresini 30 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

Kayseri ekibinin son 5 sezondaki ilk yarı performansı şöyle:

SezonOGBMAYAvP
2018-2019175481525-1019
2019-20201724111642-2610
2020-20212054111426-1219
2021-2022196672728-124
2022-2023188282825326

Not: Kayserispor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanmadığı için istatistiki değerlendirme 26 puan üzerinden yapılmıştır.


- En istikrarlısı Onur Bulut


Sarı-kırmızılı ekipte Onur Bulut, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Onur, 18 maçta da 90 dakika forma giyerek 1620 dakika sahada kaldı.

Lionel Carole 18 maçta 1602, 17'şer karşılaşmada forma giyen futbolculardan Bilal Bayazıt 1530, Dimitrios Kolovetsios 1518, Miguel Cardoso ise 1373 dakika süre aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, ligin ilk yarısında 25 oyuncuya forma şansı verdi.


- Gavranovic ve Cardoso'dan gollere katkı


Kayseri temsilcisi, bu sezon 18 maçta 28 gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı.

Kayserispor'un en skorer isimleri ise 5'er golle Mario Gavranovic ile Miguel Cardoso oldu.

Bernard Mensah ve Oliver Kemen 3'er, Onur Bulut, Majid Hosseini, Mame Thiam ve Ramazan Civelek 2'şer kez fileleri havalandırdı. Gökhan Sazdağı, Ali Karimi, İlhan Parlak ve Andrea Bertolacci de birer gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda bir kırmızı ve bir sarı kart gören Ali Karimi ise en "hırçın" isim olarak dikkati çekti. Miguel Cardoso ve Majid Hosseini de 5'er kez sarı kartla cezanlandırıldı.


- "Takımda kardeşlik havası var"


Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, AA muhabirine açıklamasında, bu sezona transfer yapmadan başladıklarını anımsattı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Kayserispor'a "Hayaller bütçelerden büyüktür" sözüyle geldiğini hatırlatan Koç, "Transfer yapmadan başladığımız sezonun ilk devresini 26 puanla kapatmak iyi bir sonuç. Bundan sonrası bizim için daha da önemli. Çünkü ligin ilk devresinde buraya kadar gelmişken artık bunun üzerine koyarak gitmemiz lazım." diye konuştu.

Koç, Kayserispor'un çok güçlü bir kadrosu bulunduğunu ve takımın ligin ilk devresinde bazı maçlarda şanssızlık yaşamış olsa da ikinci yarı üst sıraları zorlayacağını belirtti.

"İnanmış" bir teknik direktörle başarının yakalanabileceğini ve bunu Kayserispor'un bu yıl net bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu sezon çoğu takım birçok futbolcu aldı. Çok transfer yapmakla başarının sağlanamadığının birçok örneği var. Yani çok futbolcu almakla başarı gelecek diye bir şey yok. Biz bir tane bile futbolcu almadık ama güçlüyüz, takımımız iyi. Takımda kardeşlik havası var. İnşallah bundan sonrası da güzel olacak. Biz ilk devrede yenildiğimiz maçların çoğunda kötü oynamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı ama bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Hocamıza inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
(Görüntülü) Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 yılda 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğuştan bedensel engelli Türkiye ...
Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 yılda 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Cengiz Özkan Talas'ta konser verdi
YEREL HABERLER Cengiz Özkan Talas'ta konser verdi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme ...
Kocasinan'ın "Gönül Kazanı"ndaki sıcak yemekler 145 vatandaşa ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'ın "Gönül Kazanı"ndaki sıcak yemekler 145 ...
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2022'deki tüketici şikayetlerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2022'deki ...
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Tüketiciler, bize hakem heyetlerini şikayet etti
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Tüketiciler, ...
Kayseri OSB itfaiyesi geçen yıl 382 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kayseri OSB itfaiyesi geçen yıl 382 olaya müdahale ...
Kayseri'de bahçe teline takılarak yaralanan vaşak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de bahçe teline takılarak yaralanan vaşak ...
23 yıl önce görme yetisini kaybeden Abdullah, futbol tutkusuyla milli forma için ter döküyor
YEREL HABERLER 23 yıl önce görme yetisini kaybeden Abdullah, futbol ...
Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu ...
Kayseri Basketbol - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71- 72
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de ulu çınarlar, yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde misafir ediliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de ulu çınarlar, yaşlı yaşam ve dayanışma ...
Hacılar'da AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar'da AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma ...
Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için ...
Kayseri'deki hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini tropik kuşların cıvıltılarıyla ağırlıyor
YEREL HABERLER Kayseri'deki hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini tropik ...
KASKİ bir yılda 26 sondaj kuyusu açtı
YEREL HABERLER KASKİ bir yılda 26 sondaj kuyusu açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.