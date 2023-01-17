AYM'nin bozduğu Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması yeniden görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AYM'nin bozduğu Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması yeniden görüldü

AA

AYM'nin bozduğu Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması yeniden görüldü

KAYSERİ (AA) - Eskişehir'de "Gezi Parkı" eylemlerinde darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurusu üzerine yerel mahkemede yeniden yargılanan sanık polis memuruna 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülün duruşmaya, tutuksuz sanık H.E. gelmedi, maktul Ali İsmail Korkmaz'ın müşteki annesi, babası ve ağabeyi ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık H.E'nin "kasten basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatlar ise sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına hükmetti.

Duruşmanın ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, kendileri bitti demeden bu davanın bitmeyeceğini söyledi.

Aradan 10 yıl geçtiğini belirten anne, "Benim oğlum toprakta, katilleri dışarıda geziyor. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O katiller hak ettikleri cezayı almadan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Baba Şahap Korkmaz ise adaletin gerçekleşmesini istediklerini ifade ederek, "İnşallah bu suçlular gerçek cezasını alır." dedi.

Ağabey Gürkan Korkmaz ise Ali İsmail Korkmaz'ın henüz 19 yaşındayken öldürüldüğünü, onun hakkını savunmak için mahkeme salonunda adaleti haykırdıklarını söyledi. Ağabey Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sürece, nefesimiz yettiği sürece adaleti savunmak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Bu sadece Ali İsmail'in davası değil, hak ihlaline uğramış ve uğraması muhtemel kişilerin hakkını savunmak ve bu hak ihlalini önlemek için simgesel bir davadır. Bu sadece bizim değil, tüm toplumun davasıdır. Onun için hakkımızı alana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz."

Müşteki avukat Ayhan Erdoğan da mahkemenin "eziyet" suçundan Anayasa Mahkemesinin de tespitine dayanan iddialarını uygulamak yerine eski cezayı uyguladığını savundu.

Ancak bu sefer farklı şekilde uygulamak zorunda kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması maddesini uygulamadı. Bunun bir başka anlamı şu, bir, ceza uygulanması gerekir, iki, bu ceza nedeniyle memuriyetinden bir soruşturama geçirmemişti, şimdi bir soruşturma geçirecek ve emekliliği dahil olmak üzere memuriyeti bundan sonra elinden alınabilir. O sürecin de ayrıca takipçisi olacağız." dedi.

Bugün sanığın insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmasını istediklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz daha evvel diğer katillerin de eziyet nedeniyle nitelikli kasten öldürmeden mahkum edilmesini istemiştik. Anayasa Mahkemesinin bu kararı iddia ettiklerimizin doğru ve yerinde olduğuna işaret etmektedir. Önceki daha az cezaların sorumluları kurtulduklarını zannetmesinler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu süreç devam ediyor. Bugünkü kararı da 'eziyet' suçu yönünden, 'insanlığa karşı suç' yönünden Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi süreciyle takip edeceğiz. Hiçbir fail cezasız kalmayacak. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek."

- Olay

Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir'de yapılan gösterilerde sivil vatandaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ebeveyni ve kardeşleri Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvurucular, gösteriye katılan yakınlarının, kolluk görevlileri ve sivil vatandaşlar tarafından darbedilerek öldürülmesi nedeniyle bazı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucuların "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobiliyle Kazakistan'dan Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobiliyle ...
Kayserispor son 5 sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi
YEREL HABERLER Kayserispor son 5 sezonun en iyi ilk yarı ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
(Görüntülü) Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 yılda 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğuştan bedensel engelli Türkiye ...
Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 yılda 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER Doğuştan bedensel engelli Türkiye şampiyonu İrem, 6 ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Cengiz Özkan Talas'ta konser verdi
YEREL HABERLER Cengiz Özkan Talas'ta konser verdi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nin yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme ...
Kocasinan'ın "Gönül Kazanı"ndaki sıcak yemekler 145 vatandaşa ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'ın "Gönül Kazanı"ndaki sıcak yemekler 145 ...
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2022'deki tüketici şikayetlerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2022'deki ...
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Tüketiciler, bize hakem heyetlerini şikayet etti
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Tüketiciler, ...
Kayseri OSB itfaiyesi geçen yıl 382 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Kayseri OSB itfaiyesi geçen yıl 382 olaya müdahale ...
Kayseri'de bahçe teline takılarak yaralanan vaşak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de bahçe teline takılarak yaralanan vaşak ...
23 yıl önce görme yetisini kaybeden Abdullah, futbol tutkusuyla milli forma için ter döküyor
YEREL HABERLER 23 yıl önce görme yetisini kaybeden Abdullah, futbol ...
Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu sezon kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu ...
Kayseri Basketbol - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71- 72
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir ...
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de ulu çınarlar, yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde misafir ediliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de ulu çınarlar, yaşlı yaşam ve dayanışma ...
Hacılar'da AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar'da AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma ...
Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle gelen Madeline için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.