Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve barınaktaki hayvanlar için çalışmalarını devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, bir yılda 7 bin 870 sahipsiz hayvanın muayene ve operasyon işlemini gerçekleştirdi. Ekipler, 1570 sahipsiz hayvanı da sahiplendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 bin hayvana sahip çıkarken, 7 bin 60 sahipsiz hayvanın da kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi.

Ayrıca ilçe belediyeleri, STK ve geçici hayvan koruma görevlilerine 47 bin 595 kilogram mama desteğinde bulunuldu.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi 13 milyon 973 bin kilogram evsel atık topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı boyunca 13 milyon 973 bin 390 kilogram evsel atığı bertaraf etti.

Belediyede ekiplerince evsel atılar toplanarak çevreye zarar verilmesinin önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Transfer İstasyonu'nda 1 yılda 13 milyon 973 bin 390 kilogram evsel atık toplandı.

Geçen yıl 706 sağlık kuruluşundan yaklaşık 1 milyon 828 bin 961 kilogram tıbbi atığı sterilizasyon işlemine tabi tutan belediye, 40 milyon kwh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirdi.

- Başkan Çolakbayrakdar, "Robotik Kodlama" atölyesini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan "Robotik Kodlama" atölyesini ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, Erciyesevler Gençlik Merkezi ve Mimarsinan Çocuk Kulübü ile Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayacak olan "Robotik Kodlama" atölyesini gezdi.

Gençleri ve çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını, geleceğin inşasında bunun büyük rolü olacağını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye'ye örnek olacak projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7’den 70’e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."



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