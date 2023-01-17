Kayseri'de cami tuvaletinden musluk çalan 2 sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde cami tuvaletinden musluk ve su saati çalan 2 sanık, 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

9'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları ve müşteki Talas Belediyesi avukatı hazır bulundu.



Sanıklar S.U. ve Y.V. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, arkadaş olan 2 sanığın "gece vakti nitelikli hırsızlık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını ve müştekinin zararı ödendiğinden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Talas Belediyesi tarafından bakım, onarım ve temizlik faaliyeti yürütülen Tablakaya Cami tuvaletinden 2 musluk, 4 batarya ve su saati çaldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar ise önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin ailelilerinin, karşı tarafın zararını giderdiğini belirterek, hüküm verilirken bu hususun dikkate alınmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, sanıklar S.U. ve Y.V'ye "nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.





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