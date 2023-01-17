Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ü.K'nin uyuşturucu satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeğiyle Yavuzlar Mahallesinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait fişek ve mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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