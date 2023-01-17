Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hırsızlık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi Dağılgan mevkisinde bulunan evinden 180 makara damlama borusu, 10 ton gübre, kuyu pompası ve 50 sulama borusunun çalındığını fark eden Y.D, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgedeki kameralardan şüpheli bir araç tespit eden Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla 8 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 4'ü hırsızlık malını satın almaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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