Kayseri'de JASAT ekipleri, geçen yıl 788 olayı aydınlattı

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KAYSERİ (AA( - Kayseri'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 2022'de aydınlatılan 788 olayla ilgili 174 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, JASAT ekipleri suç ve suçlularla mücadelede geçen yıl başarılı çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda, kent genelinde meydana gelen 764 hırsızlık, 4 kasten adam öldürme, 5 dolandırıcılık, 12 tarihi eser kaçakçılığı ile 3 kayıp olmak üzere 788 olay aydınlatıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 359 şüpheliden 174'ü tutuklandı. Aramalarda ise 12 av tüfeği, 9 tabanca, 230 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 150 sikke, 4 bin 546 telekomünikasyon kablosu ele geçirildi.



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