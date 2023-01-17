Başkan Yalçın Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor'u Antalya kampında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 galibiyet ve 4 beraberlik ile 31 puanla zirveye ortak olan takımın başarısından memnuniyet duyduğunu belirten Yalçın, Türk sporuna hizmet eden bütün gençlere başarı diledi.

Takım kaptanı Canberk Soykuvvet ise belediyenin maddi ve manevi desteğini hissettiklerini kaydetti.

Devre arası kampını Antalya'da geçiren Talasgücü Belediyespor, yarın Kayseri'ye dönecek.

Sarı lacivertli takım 29 Ocak'ta başlayacak ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Develigücü ile karşı karşıya gelecek.

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