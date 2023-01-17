Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehit ve gazi çocukları ile bir araya gelerek, tiyatro çalışmalarını izledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Küçük Yürekler Büyük Hayaller" isimli projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında şehit ve gazi çocuklarına tiyatro eğitiminin de yer aldığı çeşitli kurslar verilmesi planlanıyor.

Tiyatro çalışmalarına başlayan çocuklar, sosyal medyadan yayınladıkları video ile Vali Çiçek'i çaya davet etti.

Çocuklarla bir araya gelen Çiçek, çalışmalarını izledi ve ailelerle sohbet etti.

Güzel işler yapıldığını belirten Çiçek, projenin İçişleri Bakanlığına sunularak desteklerini artıracağını kaydetti.

- Başkan Büyükkılıç yapımında sona gelinen GES projesini inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım bedeli 103,9 milyon lira olan KASKİ KİBAAT İkinci Etap Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu.

Boğazköprü'de trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajlarına devam edilirken, toplam 14 bin 560 panelin 13 bin 560 adedinin montajı tamamlandı.

81 bin 698 metrekarelik alanda kurulum çalışmalarına başlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek GES'ten yılda yaklaşık 11 milyon kilovatsaat üretim sağlanacak.

Projeyle yılda yaklaşık 30 milyon lira kazanç sağlanacak.

GES'te incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, projenin ay sonunda tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

- Büyükşehir Belediyesinden ebeveynlik okulu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından 3 haftalık ebeveynlik okulu açacak.

Merkez tarafından kayıtları başlayan ve anne, baba ile çocukların katılacağı okul şubat ayında hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkez, kişisel gelişim, hayat boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi ön planda tutarak, eğitim faaliyetlerini hayata geçirmeye devam edecek.

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