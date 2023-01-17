Sivasspor-Karacabey Belediyespor maçının ardından

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KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir futbolla galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Teco Karacabey Belediyespor maçını çok ciddiye aldıklarını belirtti.

Rakiplerinin önceki maçlarını seyrettiklerini anlatan Çalımbay, kaliteli ve kontra atağa çok iyi çıkan bir takımla karşılaştıklarını dile getirdi.

Disiplinli şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Hem goller attık hem de goller kaçırdık ama güzel futbol oynayarak galip geldik. İlk 8'e kalmak bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa'da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda biraz sıkıntılarımız var. Dünya Kupası arasından sonra Kasımpaşa galibiyetiyle başladık. Arkasından biliyorsunuz Galatasaray maçı oynadık, orada da bana göre takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözemediği şekilde puanımız gitti. Ondan sonra Konya'ya gittik deplasmana. 4 maçımızın 3'ü deplasmandı. Oradan da puan aldık ama son Kayserispor maçında hakikaten istediğimiz şeyleri yapamadık."

Sakatlıklarla mücadele ettiklerine dikkati çeken Çalımbay, bugünkü karşılaşmada daha derli toplu oyun sergilediklerini ifade etti.

Çalımbay, bugünkü karşılaşmanın ilerisi için ümit verdiğini belirterek, "Hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nda gitmek istiyorsak, mutlaka ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Bu işin de farkındayız. Büyük ihtimal takviyelerimiz olacak. Onlar da geldikten sonra çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz, 3 senedir de bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu seneyi de iyi bir şekilde bitireceğiz." dedi.





- Ak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Teco Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak, bir Süper Lig takımına karşı nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Takımının daha önce 2 Türkiye Kupası maçı oynadığını ve orada ciddi reaksiyon gösterdiğini hatırlatan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de aslında o reaksiyonu göstermek istiyorduk ama Sivasspor'un yapısı biraz daha farklıydı. Bugün çocuklar elinden geleni sonuna kadar yaptı. İstenilen mücadeleyi sergiledi. İlk devreye 0-0 girseydik ikinci devre daha farklı bir reaksiyonla cevap verebilirdik. Kaptırdığınız toplar başınıza bela olabiliyor. 38. dakikada çıkarken bir top kaptırdık, 1-0 geriye düştük ama oyundan da kopmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na renk kattılar. Bugün iyi bir mücadele oldu."

Ak, yoğun maç sürecinden geçtiklerini ve sakatlık yaşamamalarının kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.





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