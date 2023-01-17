Kayseri'de firari uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç'yi, Gesi Fatih Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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