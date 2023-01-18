Kayseri'de 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gesi Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki otomobilde bulunan A.G. ve Ö.E.Ş'den şüphelendi.

Araçta yapılan aramada bir miktar kubar esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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