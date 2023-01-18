Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik Kış Bilim Kampı düzenleyecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi'nde 8-13 yaş arası öğrenciler için Kış Bilim Kampı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi'ndeki 4 dönemlik kampta origami hayvanlar, mikroskop atölyesi, robo maç, renkli deneyler, kodla hama ve elektronik yapboz gibi konu başlıkları yer alıyor.

Katılımcı sayısı 20 ile sınırlı olan programın detaylarına ilişkin 0 352 222 45 67-0 352 222 89 01 nolu telefonlardan bilgi alınabilecek.

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