Kayseri'de 5 düzensiz göçmen ve bir insan kaçakçısı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 düzensiz göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta, kimlik ve ikamet belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Y.Ç. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

"İnsan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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