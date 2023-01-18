Kanser hastası çocuklar için okullarda kök hücre bağışlanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Kan Kardeşliği Merkezi (Kan-Ka-M) projesi ile 200 okulda kanser hastası çocuklar için kök hücre bağışı yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji Onkolojisi ve Kök Hücre Nakli Hastanesi paydaşlığında yürütülen proje kapsamında okul müdürlerine ve öğretmenlere kök hücre bağışının önemi anlatıldı.

Kızılay çalışanları tarafından okullarda oluşturulan odalarda veliler, öğretmenler ve öğrencilerden kök hücre bağışı alınmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AA muhabirine, kök hücre bağışıyla kanser hastası çocukların hayatını kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanser hastaları için kök hücre naklinin önemli bir aşama olduğunu anlatan Teltik, nakil sonucunda hastaların yüzde 80'inin hayata dönebildiğini belirtti.

Kök hücre bağışının yaygın olmadığına değinen Teltik, bu konuda yürüttükleri projeyle farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin de kök hücre bağışına katıldığını, genç yaşta alınan kök hücrelerin daha etkili olduğunun bilindiğini aktaran Teltik, şunları kaydetti:

"Diyelim ki 18 yaşında bu kök hücre nakli bağışı yapıldı, 20-30 yıl bu çocuğumuza rabbim ne kadar ömür verdiyse 30 yıl bankada veriler kalıyor. Yani 30 yıl boyunca herhangi birinin kök hücresi tutup eşleştiği zaman bir hastamıza şifa olabiliyor. O yüzden gençlerimizin bu dönemde özellikle 18, 19, 20 yaşında insanların kök hücre bağışı yapmasını öneriyoruz. Hedef kitlemiz onlar. Biz de onlara örnek olmak için kendimiz de bağışta bulunduk."

Projeyle gençlerin, velilerin, öğretmenlerin hastalara şifa olacağını aktaran Teltik, "Biz bu kampanyayı okullarımızda yapıyoruz ama bütün Kızılay noktalarında da kök hücre bağışı yapılabiliyor. Vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum, kök hücrenizin kimle eşleşeceği belli olmaz, bir insana can olmak çok önemli. Herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.

- Kemik iliği bankası projeyle güçlenecek

Türk Kızılay Kayseri Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç da projeyle daha fazla bağışçıya ulaşacaklarını söyledi.

Bağışlanan kök hücrenin hasta ile eşleşmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Elimizde kemik iliği aday sayısı arttıkça kök hücre nakli için sırada beklenen hastalar için bulunabilirlik de artıyor. Çocuk yaşta, ortaokul, lise çağlarında kök hücre bağışının önemini anlattığınız zaman bu kişilerin bizim sistemlerimizde 40-50 sene aday olarak beklemesi, kemik iliği bankasının daha güçlü hale gelmesi demek. Her sene bu projenin kendini yenileyerek, büyüterek daha fazla bağışçıya ulaşmaya devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Erkan Yağmur ise oğlunun okulunda kök hücre kampanyası olduğunu duyunca bağış yapmaya karar verdiğini belirtti.

Kanser hastaları için kan bağışının önemli olduğunu vurgulayan Yağmur, herkesin hasta olabileceğini, kök hücre bağışının hayat kurtardığını bu yüzden herkesin projeye destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.