KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa basın mensuplarıyla buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KAYÜ kampüsünde düzenlenen programda konuşan Karamustafa, üniversite olarak gelişmeye odaklı çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda kendilerine bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Kampüsün sanayi ve toplumla bütünleşmesini önemsediklerine değinen Karamustafa, bu kapsamda OSB Meslek Yüksekokulu (OSB-MYO) Projesi'nin yapıldığını belirtti.

Üniversitede önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Karamustafa, "Biz yabancı dil bilen, iyi insan ilişkilerine sahip, mesleğin dinamiklerine hakim insan kaynağı yetiştireceğiz. Bu bağlamda küresel değişimleri ve gelişmeleri yakından takip eden, müfredatlarını ve ilişkilerini buna göre düzenleyen bir yüksek öğretim müessesesi olma ilkemiz bizim için çok kıymetli. Yine ülkemizin ihtiyaçları ile bilim ve teknoloji politikalarını ön planda tutan bir üniversite olmayı düstur edindik." diye konuştu.

Karamustafa, ayrıca etkin performans yönetimi uyguladıklarını, yeni üniversite olmalarına rağmen akademik performans sistemini uygulayan Türkiye'deki sayılı üniversitelerden biri olduklarını vurguladı.

Mezunların istihdamına yönelik özel destekler sağlanacağını dile getiren Karamustafa, öğrencilerin mezun olduktan sonra yaşayacakları kararsızlık ya da yanlış iş seçiminden kaynaklı zaman kaybını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü de ifade etti.

Kayseri'deki kurumların birbirleriyle iş birliği yaparak sinerji oluşturabileceğini anlatan Karamustafa, kentin bu potansiyelinden faydalanarak Türkiye'ye daha çok hizmet etmek istediklerini kaydetti.

Program sonunda basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Karamustafa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a plaket verdi.



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