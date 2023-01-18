Kayseri'deki hayvanat bahçesini bir yılda 375 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesini 2022'de 375 bin kişi ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları ağırlıyor.
Mevsim şartlarına göre özel olarak bakım ve beslenmeleri planlanan ve 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunan hayvanları görmeye geçtiğimiz yıl 375 bin kişi geldi.
Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı hayvanat bahçesi 10.00-19.00 saatleri arası ziyaret edilebiliyor.