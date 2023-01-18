Kayseri Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl amatör spora yaklaşık 4 milyon liralık destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye her sene amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunarak spora teşvik ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 2022 yılında malzeme desteğinin yanı sıra spor kulüplerine nakdi yardımda da bulunuldu.

Amatör spor kulüplerine 1 milyon 350 bin lira tutarında malzeme desteği verildi, 2 milyon 368 bin lira ise nakdi yardım yapıldı.

Öte yandan belediye amatör sporcular için Sümer Amatör Tesisi saha binalarının yapım çalışmalarına devam ederek, spor donatılarını hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, amatör spora desteklerinin süreceğini, yeni yılda daha fazla destek verme yönünde gayret edeceklerini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.