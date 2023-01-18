Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen antrenmanda antrenörler eşliğinde kendilerine verilen program doğrultusunda salonda dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı.

İdman, denge, kuvvet ve esneklik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kayserispor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Pazar günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

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