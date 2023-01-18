Develi'de Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu açıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 milyon 636 bin 200 lira maliyetle tamamlanan Develi ilçesindeki Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbrahimağa Mahallesi'nde kapalı alanı yaklaşık 1050 metrekare olan salonda 780 metrekare oyun salonu, soyunma odaları, duş alanları, ofisler, tuvalet ve teknik birimler bulunuyor.

Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından okulun çevresine sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Öksüt Madencilik iş birliği ile hayata geçirilen spor salonunun açılış programına, Kaymakam Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, öğrenciler ile ilçe sakinleri de katıldı.

Büyükkılıç, programa katılamayan Vali Gökmen Çiçek'i telefonla arayarak, açılışa katılanlara hitap ettirdi.

Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, eğitimin yanında sosyal ve sportif yönü zengin olan öğrencilerin gelecek için önem arz ettiğini, uyum içerisinde çalışıp daha nice tesislerin açılmasını ve projelerin hayata geçmesini temenni ettiklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.