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Kayseri polisi çalıntı otomobili buldu

AA

Kayseri polisi çalıntı otomobili buldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri yapılan denetimlerde çalıntı otomobili buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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