Kayseri polisi çalıntı otomobili buldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri yapılan denetimlerde çalıntı otomobili buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Çalıntı araç sahibine teslim edildi.



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