Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de fuhşa teşvik etme suçundan hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik etme, yaptırma ve aracılık etme suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö'yü Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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