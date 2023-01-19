İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "vizyonu" toplantı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Türkiye Yüzyılı'nda Tarım ve Orman Vizyonu" konulu toplantı gerçekleştirildi.



DSİ 12. Bölge Müdürlüğü binasındaki toplantıda Bakan danışmanları Prof. Dr. Selahattin Çınar ve Zeliha Sönmez, planlanan projeleri tanıttı.

Tanıtımın ardından danışmanlar, soruları yanıtladı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve ilgililer katıldı.

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