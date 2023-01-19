Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanlarının yetiştirilmesi için açtığı kurs yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın'ın katılımlarıyla KAYMEK ile Kayseri Eczacı Odası arasında "Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kurslar Düzenlemesine İlişkin" iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokol kapsamında eczacı asistanlığı kursu kayıtlarının başlamasıyla kontenjanlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.



- Belediye başkanlarından yargı mensuplarına ziyaret

Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar belediye başkanları ile Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Baro Başkanı Ali Köse'yi ziyaret etti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, yargı mensuplarına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yargı mensupları da Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

- Develi'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Büyükkılıç, Develi Akademik Gelişim ve Başarı Projeleri kapsamında gerçekleşen deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Devali Türbesi Parkı içerisindeki Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen programda konuşan Büyükkılıç, öğrencileri ve onları yüreklendiren öğretmenlerini tebrik etti.

Öğrencilere kol saati hediye edildi.

- Kocasinan'a yeni bulvarlar yapılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak 50 metre genişliğindeki yeni bulvar çalışmasını inceledi.

Yeni bulvarın bölgenin can damarı olacağını belirten Çolakbayrakdar, bulunduğu konum nedeniyle kentin trafiğini rahatlatacak ve konforunu artıracak yeni ulaşım aksında çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını belirtti.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını kaydetti.



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