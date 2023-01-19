Talas'ta 2022 yılında 1456 çift "evet" dedi

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2022 yılında toplam 1456 nikah akdi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında çiftler nikah için yaz aylarını tercih etti. Ağustosta 289, ocakta ise 42 nikah kıyıldı.

2021 yılında 1290 çift "evet" derken 2022 yılında 1456 çift dünya evine girdi.

Bu nikahların bir kısmı çiftlerin talebi üzerine düğün esnasında bir kısmı da Tablakaya Mahallesi'ndeki nikah salonunun bahçesinde gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından başlatılan "Bir yastıkta" temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere verilmeye devam ediyor.

Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında, çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde "Bir yastıkta" ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tebrik mesajı bulunuyor.

Mesajda, "Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum." ifadeleri yer alıyor.

Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile resmi tatil günlerinde de nikah akdi gerçekleştiriyor.

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