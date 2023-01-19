Kayseri'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iletim hatlarından kablo çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Yeşilyurt Caddesi'nde Türk Telekom AŞ'ye ait iletim hattından 150 metre kabloyu kesen E.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan E.Ö'nün daha önce de Gesi Bahçeli Mahallesi'nde 135 metre kablo çaldığı belirlendi.

Öte yandan Bahçeli Mahallesi'nde iletim hattından 500 metre kablo kesip toplamaya çalışan E.Ö. ve M.B. de suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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