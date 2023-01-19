Kayseri'de lise öğrencileri yatak üretimine başladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yatak üretimine başlayan öğrenciler, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak.

Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, yatak üretiminin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çiçek, üretimin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Teltik de okulun Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip yatak üretimine başladığını dile getirdi.

Önemli bir işe imza attıklarını vurgulayan Teltik, şunları kaydetti:

"Burada amacımız yatak üretmek değil, yatak üretiminde, sanayicimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmektir. Öğrencilerimiz üretime dahil edilmiş, sektörde kalifiye eleman durumuna getirilmeleri için gerekli adımlar da atılmıştır. Okulumuzda üretilen ürünler öncelikle okul yurtlarımızda, pansiyonlarımızda ve otellerde kullanılacak. Buralara pazarlanıp, yatağın üretiminde çalışan öğrencilerimize, öğretmenlerimize dolayısıyla ailelerimize ek gelir imkanı sağlanacak."

Konuşmaların ardından okuldaki yatak üretim tesisinin kurulmasında emeği geçenlere plaket verildi.

Öğrencilerin, "Sosyal Gelişmeyi Desteleme Programı Yetişmiş Eleman Kalite Üretim Projesi" kapsamında ürettiği yataklar "Karmiria" markasıyla satışa sunulacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.