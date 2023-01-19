Tomarza Müftülüğü engellileri buluşturdu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde engelliler, müftülüğün etkinliğinde bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Metin Eyüp Koca, Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe protokolü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.



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