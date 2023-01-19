Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 şüphelinin ev ve üstlerindeki aramalarda, ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi, diğerleri emniyetten salıverildi.

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