Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde gizlendiği evde yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliyi gözaltına almış, adresteki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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