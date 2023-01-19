Kayseri'de ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanığın cezası düşürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 9 yıl önce evinde öldürülen ağabeyinin katili olduğu iddiasıyla yeniden yargılanan sanık 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.U, maktul ağabeyi C.U'nun yakınları ve sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık N.U. savunmasında, suçsuz olduğunu ve ağabeyini öldürmediğini öne sürdü.

Sanık ve maktulün annesi H.U. ise oğlunun suçsuz olduğunu ifade ederek, şikayetçi olmadığını söyledi.

Maktul C.U'nun eşi F.U. da sanıktan şikayetçi olmadığını dile getirerek, "23 yıldır aynı evde yaşıyoruz. O öldürseydi ben de onu vururdum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık N.U'ya "kardeşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından "tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya indirdi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde 2021'de kurulan özel ekip, 2 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle öldürülen C.U'nun cinayet şüphelisinin kardeşi N.U. olduğu sonucuna varmıştı.



Gözaltına alınan N.U, ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan N.U, 2022'de görülen karar duruşmasında "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından "iyi hal" indirimi uygulanarak cezası müebbet hapse düşürülmüştü.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle yeniden yargılama için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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