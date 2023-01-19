Kocasinan Belediyesinden 2022 yılı değerlendirme toplantısı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

Çolakbayrakdar, bir otelde düzenlenen programda, sinevizyon eşliğinde geçen yıl yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, tesis ve sosyal hizmetlerin de aralarında bulunduğu çalışmalara ilişkin bilgi veren Çolakbayrakdar, geçen yıl 155 bin ton asfalt ile 132 kilometre yol yaptıklarını anlattı.

Çolakbayrakdar, İlçe Jandarma Komutanlığına ait 17 bin 500 metrekare alanın kentsel dönüşüm çalışmalarında rezerv alan olarak Kocasinan Belediyesine devredileceğini ifade etti.

Kenti geleceğe taşıyacak bir vizyonla çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzellerini de 2023 yılında kazasız, belasız Rabbim yapmayı nasip eylesin." dedi.

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