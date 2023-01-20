Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, tatile girecek olmanın heyecanını yaşadı.



Okul Müdürü Seyir Seher, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerin heyecanına ortak olmak gerçekten mutluluk verici. Eğitime verdiği destekten dolayı bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından derece elde eden öğrencilere ödül verildi.



Etkinlik, öğrencilere karne dağıtımıyla sona erdi.

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