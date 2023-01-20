Üniversite mezunu genç devlet desteğiyle besici oldu

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KAYSERİ (AA) - HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'de oturan üniversite mezunu 27 yaşındaki Onat Sağlam, sübvansiyonlu kredi ve hibe desteğiyle başladığı besicilikte 150 büyükbaş hayvan sahibi oldu.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Sağlam, okul yıllarında besicilikle uğraşan bir tanıdığından etkilenerek öğretmenlik yerine bu mesleği yapmaya karar verdi.

Üniversite 2. sınıftayken babasının arazisine çiftlik kurmaya başlayan Sağlam, 2017'de Ziraat Bankasından sıfır faizli kredi, 2021'de deTarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeli makine ekipman desteği alarak besiciliğe ilk adımını attı.

Sağlam, AA muhabirine, besiciliği severek yaptığını ve üniversite mezunu olarak bu mesleği sürdürmenin kendisine avantaj sağladığını söyledi.

Besiciliğe başlamadan önce gerekli araştırmaları yaptığını belirten Sağlam, şöyle konuştu:

"Çiftlik yapımı ve hayvan alımı aşamasında, faizi devlet tarafından sübvanse edilen kredi kullandım. Yaklaşık 100 bin liralık sıfır faizli kredi kullanmıştım. Daha sonra 60 bin liralık makine ekipman desteği aldım. Yani 120 bin liralık makineyi 60 bin liraya almış oldum. 60 bin lira hibe aldım. Kredi ile 15 hayvan aldım. Kendi sermayemle 10 hayvan daha aldım. Yani toplamda 25 hayvanla başladım. Şu anda 150 hayvanım var."



- "Akıl ve emeği birleştiren herkesin yapabileceği bir iş"

Üniversite yıllarında çiftlik kurma işine giriştiğini anlatan Sağlam, okuldan arkadaşları ve çevresinin kendisine öğretmenlik yapmasının daha iyi olacağını söylediğini ifade etti. Sağlam, "Ailem de öğretmenlik yapmam gerektiğini söylüyordu. Bunların hiçbirini dikkate almadım, istediğim mesleği yapmayı seçtim. Şu anda çevrem beni yaptığım işte destekliyor." dedi.

Sağlam, besicilik sektöründe de insanların üniversiteli olabileceğini ve şehir hayatı yaşayabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akıl ve emeği birleştiren herkesin yapabileceği bir iş. Şehirde yaşayan, arkadaşlarıyla dışarı çıkan, sosyal etkinliklere katılan, konserlere giden bir insandan hiçbir farkınız yok. Bu meslek bunların hiçbirine engel değil sadece öyleymiş gibi gözüküyor. Meslek son derece sabır ve dikkat gerektiriyor. Mesela bazen uykunuzu bölen şeyler olabiliyor. Gece alakasız bir saatte doğum olabiliyor. Bunun için uyanıp çiftliğe gelmeniz, doğum yaptırmanız gerekiyor. Bunlar benim için mesleğin cilveleri diyebiliriz. Yaş grubumdaki insanlara kesinlikle tavsiye edeceğim bir meslek."

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