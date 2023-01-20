Kayseri'de Bilim Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine verilecek

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KAYSERİ (AA) - Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kayseri'de Bilim Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Genel Başkanı Nevzat Özkan, ertelenen Bilim Kültür Sanat Ödülleri'nin yarın Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahiplerine verileceğini söyledi.

Programa TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yanı sıra Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu gibi isimlerin de katılacağını anlatan Özkan, eski yöneticilere onur belgesinin de verileceğini belirtti.

Özkan, dernek olarak birçok etkinliğe imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bağlama sanatçısı Ahmet Koç'un müzik dinletisi sunacağı etkinlik yarın 18.30'da başlayacak.

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