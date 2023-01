Afrin operasyonunun 5'inci yıl dönümü için marş besteledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin, Afrin operasyonun 5'inci yıl dönümünde beste yapıp klip çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında koro şefi olarak da görev yapan Bilgin, hazırladığı klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarına karşı Suriye'nin Afrin bölgesine yaptığı ve "Zeytin Dalı Harekatı" olarak bilinen operasyondan görüntülere yer verdi.

Sözlerini kardeşi Ümit Bilginin yazdığı esere "Afrin Marşı" ismini veren Bilgin'in çektiği klip operasyonun başladığı tarih olan 20 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşıldı.

Daha önce 15 Temmuz'da şehit olan Abdullah Tayyip Olçok ve Erol Olçok ile Ömer Halisdemir için de beste yapıp klip çektiğini belirten Bilgin, AA muhabirine, yeni çalışmasında da 20 Ocak 2018'deki Afrin operasyonunu konu aldığını ifade etti.

Milli duyguları yüksek bir sanatçı olarak tarihe mal olmuş konuları anlatan çalışmalar yapmayı sevdiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:



"Bilindiği üzere ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak da 20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon yapmıştı. Hem bir vatandaş olarak bu konudaki hassasiyetimi belirtmek hem de bir sanatçı olarak TSK'nin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bir beste yaptım ve bunu bir klip haline getirdim. Daha önce buna benzer çalışmalarım var."

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarından bir öğrencisinin eşinin Afrin operasyonunda şehit olduğunu ve bundan da çok etkilendiğini dile getiren Bilgin, "Her aileden bir gencimiz askerde ve Afrin'de de benim akrabalarım, yeğenlerim var. Ayrıca benim bir konservatuvar öğrencim var. Eşi Afrin'e yapılan operasyonda şehit olmuştu ve o zaman kendisi 7 aylık hamileydi. Şu an onun çocuğu gözümüzün önünde büyüyor. Her gördüğümde içim parçalanıyor. Biraz o duygularla yaptım bu besteyi." diye konuştu.

Bilgin'in bestesinin sözleri şöyle:

"Ayranı kabardı Türk milletinin, hamisi geliyor, vatanın dinin

Hesabı kesildi terör itinin Afrin, Bab, Mümbiç mezar olacak

Vur Mehmet'im vur, vur vatan için vur, vatana can verip yatan için vur

Mazluma masuma yeten için vur, Türk ulusu hep yanında duracak

Mehmet'im şahlanıp destan yazınca türlü türlü oyunu bozunca

Hainlerin kafasını ezince hak hukuk adalet huzur dolacak

Vur Mehmet'im vur, vur vatan için vur, vatana can verip yatan için vur

Mazluma masuma yeten için vur, Türk ulusu hep yanında duracak."





