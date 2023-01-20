Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında kente 579 milyon 376 bin lira yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, geçen yıl merkez ve ilçelerde 427 kilometre içme suyu, 213 kilometre atık su ve yağmur suyu hattıyla toplam 640 kilometre şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mevcut kaynakları korumak ve verimli kullanmak için proje ve faaliyetlerle suyun her bir damlasını hesapladıklarını belirtti.

Sağlıklı ve kaliteli içme suyu iletimi ile ilgili çalışmaların süreceğini aktaran Büyükkılıç, altyapı hizmetinin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.

- Büyükkılıç Eğitim Bir-Sen yetkililerini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı seçilen Mehmet Emin Aslantürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Eğitimcilere ziyareti için teşekkür eden Büyükkılıç, ekibe kolaylık diledi.

Mehmet Emin Aslantürk de Büyükkılıç'a eğitime desteği için teşekkür etti.

- Talas Osmanlı Sokağı vatandaşlara üç boyutlu tanıtılıyor

Tuna Life Alışveriş Merkezi'nde açılan özel sergi alanında tarihi Ali Saip Paşa Caddesi (Osmanlı Kültür Sanat Sokağı) üç boyutlu tanıtılıyor.

Sokağı inceleyerek personelden bilgi alan vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve puzzle hediye ediliyor.

Tanıtım standı, 24 Ocak'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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